Документальные фильмы RT покажут на экспериментальной площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре»

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Документальный телеканал RTД, который в июне отмечает десять лет в эфире, представит свои фильмы в «Старт Хабе на «Красном Октябре» в Москве. Показы будут проходить в формате кинолекций каждую субботу с 5 июня в рамках общегородского проекта «Летний «Октябрь».
Документальные фильмы RT покажут на экспериментальной площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре»
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Регистрация участников доступна по ссылке.

Первым зрители увидят фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, он рассказывает о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов животных.

Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. После показа автор и режиссёр фильма RTД Наталия Карачкова и представитель WWF России Ульяна Николаева ответят на вопросы зрителей.

Посетители «Старт Хаба на «Красном Октябре» также смогут увидеть фильмы «Морской дозор» — о борьбе с незаконным ловом рыбы и промыслом китов в Африке, «Интернат для медвежат» — о реабилитационном центре для медвежат в Тверской области, «Жара» — об изменениях климата, вызванных деятельностью человека, а также другие ленты.

Документальные фильмы RTД, начавшего вещание на английском языке в 2011 году, неоднократно становились призёрами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии «Страна».

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