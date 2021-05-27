В каждом пункте проведения ЕГЭ в России организуют пост МВД

В каждом пункте проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет организован пост сотрудников МВД, которые будут обеспечивать безопасность, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть поручение президента России, и, в соответствии с этим поручением, посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание на необходимость усиления контроля за безопасностью в школах во время проведения ЕГЭ.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.

ЕГЭ в 2021 году пройдёт с 31 мая по 17 июля.