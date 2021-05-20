Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Фургала
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Сегодня после публикаций, которые появились, я уточнила по Сергею Ивановичу (Фургалу. — RT)... Вчера он был выписан. Состояние его удовлетворительное, от коронавируса он вроде как выздоровел», — цитирует её ТАСС.
По словам столичного омбудсмена, Фургал после месячного лечения от коронавируса в больнице «Матросской Тишины» отправлен в СИЗО «Лефортово».
Потяева также сообщила о планах на следующей неделе посетить Фургала.
Ранее адвокаты Фургала сообщили о резком ухудшении его здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции.
7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом. После этого его доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина». 20 апреля сообщалось, что Фургал выздоровел после коронавируса.
В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.