Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Фургала

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выписан из больницы СИЗО-1 «Матросская Тишина» и переведён обратно в следственный изолятор «Лефортово», его состояние удовлетворительное, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Фургала
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Сегодня после публикаций, которые появились, я уточнила по Сергею Ивановичу (Фургалу. — RT)... Вчера он был выписан. Состояние его удовлетворительное, от коронавируса он вроде как выздоровел», — цитирует её ТАСС.

По словам столичного омбудсмена, Фургал после месячного лечения от коронавируса в больнице «Матросской Тишины» отправлен в СИЗО «Лефортово».

Потяева также сообщила о планах на следующей неделе посетить Фургала.

Ранее адвокаты Фургала сообщили о резком ухудшении его здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции.

7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом.  После этого его доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина». 20 апреля сообщалось, что Фургал выздоровел после коронавируса.

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.

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