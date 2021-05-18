Состояние Фургала ухудшилось после перенесённого в СИЗО коронавируса
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Нам стало известно о резком ухудшении здоровья Сергея Ивановича после перенесённой им болезни в «Лефортово». В этой связи защитники подали ходатайство на имя начальника следственного изолятора о срочном проведении ему медицинского обследования и его госпитализации», — приводит ТАСС слова адвоката Михаила Карапетяна.
7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом. После этого его доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина». 20 апреля сообщалось, что Фургал выздоровел после коронавируса.
В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.