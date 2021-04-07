Заболевшего COVID-19 Фургала доставили в больницу «Матросской Тишины»

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.

«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО «Матросская Тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», — цитирует её РИА Новости.

7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом и в ближайшие две недели будет на изоляции под наблюдением врачей.

Адвокат Борис Кожемякин рассказал, что у Фургала была температура около 38 °С.

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.