Заболевшего COVID-19 Фургала доставили в больницу «Матросской Тишины»

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Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.
Заболевшего COVID-19 Фургала доставили в больницу «Матросской Тишины»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО «Матросская Тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», — цитирует её РИА Новости.

7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом и в ближайшие две недели будет на изоляции под наблюдением врачей.

Адвокат Борис Кожемякин рассказал, что у Фургала была температура около 38 °С.

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.

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