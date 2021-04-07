Заболевшего COVID-19 Фургала доставили в больницу «Матросской Тишины»
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«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО «Матросская Тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», — цитирует её РИА Новости.
7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом и в ближайшие две недели будет на изоляции под наблюдением врачей.
Адвокат Борис Кожемякин рассказал, что у Фургала была температура около 38 °С.
В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.