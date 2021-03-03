Арест Фургала продлён до 8 июня
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«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Фургала С.И. до 8 июня», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
В феврале Следственный комитет предъявил Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, обвинение в окончательной редакции.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения.