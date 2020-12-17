Путин назвал тяжёлыми предъявленные Фургалу обвинения

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Путин назвал тяжёлыми предъявленные Фургалу обвинения
  • РИА Новости

«У меня с ним были добрые отношения. Он лояльный был к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжёлые», — сказал глава государства. 

Он отметил, что речь идёт об убийствах людей.

Как подчеркнул российский лидер, «это не какое-то политическое преследование, это уголовное дело».

RT ведёт прямую трансляцию.

Фургал был задержан 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах. 

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