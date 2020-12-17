Путин назвал тяжёлыми предъявленные Фургалу обвинения

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«У меня с ним были добрые отношения. Он лояльный был к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжёлые», — сказал глава государства.

Он отметил, что речь идёт об убийствах людей.

Как подчеркнул российский лидер, «это не какое-то политическое преследование, это уголовное дело».

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Фургал был задержан 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах.