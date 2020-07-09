Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

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Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом заявили в пресс-службе СК.
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
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«Предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.

Так, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство, организация убийств»).

Как считает следствие, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, которые были совершены преступной  группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Кроме того, как отмечается, Фургал был допрошен в качестве обвиняемого.

Фургал был задержан задержан 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ. 

Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд

Подробнее о задержании — в материале RT.

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