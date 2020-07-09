В отношении губернатора Хабаровского края возбуждено уголовное дело

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте СК России.

Отмечается, что главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжает расследование «многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершённых в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области».

В сообщении говорится, что «с учётом собранных доказательств» следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали Фургала, который, согласно данным следствия, «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей».

Фургалу «инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России».

В СК рассказали, что «в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение», также следствие планирует обратиться в суд «для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей».

Также сообщается, что по этому делу, помимо Фургала, задержали и арестовали четырёх «активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».