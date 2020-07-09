В отношении губернатора Хабаровского края возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
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Отмечается, что главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжает расследование «многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершённых в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области».
В сообщении говорится, что «с учётом собранных доказательств» следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали Фургала, который, согласно данным следствия, «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей».
Фургалу «инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России».
В СК рассказали, что «в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение», также следствие планирует обратиться в суд «для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей».
Также сообщается, что по этому делу, помимо Фургала, задержали и арестовали четырёх «активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».