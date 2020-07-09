Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

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Сергей Гусаров
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации «покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей». Об этом сообщил Следственный комитет России. В отношении Фургала заведено уголовное дело. RT ведёт текстовую трансляцию.
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
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  • 09 июля 2020

    Пресс-служба правительства края сообщает, что Фургала задержали возле его дома. Он не успел доехать до работы и назначить временно исполняющего обязанности главы региона.

  • По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

  • Следственный комитет России опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

  • Как сообщает Следственный комитет, в ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Следствие также намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

    По делу ранее задержали и арестовали четырёх активных участников организованной группы. Им предъявили обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».

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