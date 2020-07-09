Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации «покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей». Об этом сообщил Следственный комитет России. В отношении Фургала заведено уголовное дело. RT ведёт текстовую трансляцию.

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