В Кремле прокомментировали задержание Фургала

Короткая ссылка
Делать выводы о принадлежности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к криминальным группировкам может только суд, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя задержание чиновника.
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или ещё кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, без этих доказательств утверждать что-то преждевременно.

Песков также отметил, что соответствующие службы в установленном порядке докладывают президенту Владимиру Путину о деле. Если он примет решение об увольнении главы региона, то об этом будет сообщено.

Ранее в СК заявили, что показания на Фургала дали соучастники убийств, расследование которых в настоящее время ведётся. Следственные действия с ним будут проводиться в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить