В Кремле прокомментировали задержание Фургала

Делать выводы о принадлежности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к криминальным группировкам может только суд, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя задержание чиновника.

«Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или ещё кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, без этих доказательств утверждать что-то преждевременно.

Песков также отметил, что соответствующие службы в установленном порядке докладывают президенту Владимиру Путину о деле. Если он примет решение об увольнении главы региона, то об этом будет сообщено.

Ранее в СК заявили, что показания на Фургала дали соучастники убийств, расследование которых в настоящее время ведётся. Следственные действия с ним будут проводиться в Москве.