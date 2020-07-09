В Кремле прокомментировали задержание Фургала
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- РИА Новости
«Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или ещё кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, без этих доказательств утверждать что-то преждевременно.
Песков также отметил, что соответствующие службы в установленном порядке докладывают президенту Владимиру Путину о деле. Если он примет решение об увольнении главы региона, то об этом будет сообщено.
Ранее в СК заявили, что показания на Фургала дали соучастники убийств, расследование которых в настоящее время ведётся. Следственные действия с ним будут проводиться в Москве.