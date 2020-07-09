Показания на Фургала дали соучастники расследуемых убийств
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- РИА Новости
Отмечается, что речь идёт об уголовных делах о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.
«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что также имеются показания свидетелей и потерпевших.
По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.
Ранее стало известно, что следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края.