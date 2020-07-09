Показания на Фургала дали соучастники расследуемых убийств

В Следственном комитете сообщили, что показания на задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали соучастники убийств, расследование которых в настоящее время ведётся.

Отмечается, что речь идёт об уголовных делах о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что также имеются показания свидетелей и потерпевших.

По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Ранее стало известно, что следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края.