Показания на Фургала дали соучастники расследуемых убийств

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В Следственном комитете сообщили, что показания на задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали соучастники убийств, расследование которых в настоящее время ведётся.
Показания на Фургала дали соучастники расследуемых убийств
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Отмечается, что речь идёт об уголовных делах о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что также имеются показания свидетелей и потерпевших.

По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Ранее стало известно, что следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края.

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