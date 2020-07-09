Следствие будет просить об аресте Фургала

Следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба СК.

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновник проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Следственные действия с ним будут проводиться в Москве.

Фургала задержали в четверг, 9 июля, в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ. По версии следователей, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.