СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции

Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Фургал организовал преступную группу, которая в 2004—2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

Михаил Карапетян, один из адвокатов Фургала, рассказал ТАСС, что бывший губернатор заявил о непричастности к предъявленным ему обвинениям в окончательной редакции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения.