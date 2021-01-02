В Хабаровске сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

Власти Хабаровска заявляют, что в городе прекратились несанкционированные митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.

Об этом сообщает городская администрация.

«Несанкционированные массовые акции у здания правительства Хабаровского края прекратились. Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в городе в настоящий момент спокойно гуляют горожане и гости Хабаровска.

«Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции», — уточняется в сообщении.

Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

23 декабря Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края.