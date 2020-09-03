Фургал заявил о давлении следствия
- РИА Новости
По его словам, имело место «незаконное воздействие с целью добиться признания и досудебного соглашения», передаёт РИА Новости.
«Следователь в отсутствие защитников позвал меня и предложил мне облегчить душу и заключить досудебное соглашение... Он угрожал привлечь к ответственности мою дочь и бывшую жену по ст. 159 УК России (мошенничество. — RT) и поместить их в «Лефортово», — рассказал Фургал.
Как подчеркнул бывший губернатор, он расценивает это «как мощнейшее психологическое давление».
2 сентября СК сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.