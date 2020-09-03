Фургал заявил о давлении следствия

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.
Фургал заявил о давлении следствия
  • РИА Новости

По его словам, имело место «незаконное воздействие с целью добиться признания и досудебного соглашения», передаёт РИА Новости.

«Следователь в отсутствие защитников позвал меня и предложил мне облегчить душу и заключить досудебное соглашение... Он угрожал привлечь к ответственности мою дочь и бывшую жену по ст. 159 УК России (мошенничество. — RT) и поместить их в «Лефортово», — рассказал Фургал.

Как подчеркнул бывший губернатор, он расценивает это «как мощнейшее психологическое давление».

2 сентября СК сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

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