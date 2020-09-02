Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщает пресс-служба СК.
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
  • РИА Новости

«Ему предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в 2004 году Фургал задерживался в качестве подозреваемого на основании показаний свидетелей и других материалов, однако вскоре уголовное преследование в отношении него было прекращено.

С учётом собранных доказательств следствие ходатайствовало об отмене соответствующего постановления, оно было удовлетворено судом.

Таким образом, теперь экс-чиновник обвиняется в организации убийств Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Ранее сообщалось, что СК просит продлить ему арест до декабря.

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