В суд поступило ходатайство о продлении ареста Фургалу

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу на три месяца.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала в виде содержания под стражей до 9 декабря», — заявила она.

Отмечается, что ходатайство будет рассмотрено 3 сентября.

Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

10 июля Фургал был арестован на два месяца.