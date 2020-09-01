В суд поступило ходатайство о продлении ареста Фургалу

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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу на три месяца.
В суд поступило ходатайство о продлении ареста Фургалу
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала в виде содержания под стражей до 9 декабря», — заявила она.

Отмечается, что ходатайство будет рассмотрено 3 сентября.

Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

10 июля Фургал был арестован на два месяца.

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