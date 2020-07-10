Фургал арестован по делу об убийствах
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«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС судью Артура Карпова.
Ранее сообщалось, что Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.
Вопрос о заключении чиновника под стражу рассматривался в закрытом режиме. По словам следователя, фигуранты уголовного дела получили угрозы.
9 июля Фургалу предъявили обвинение. По данным следствия, он причастен к организации убийств предпринимателей.