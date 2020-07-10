Фургал арестован по делу об убийствах

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах.
Фургал арестован по делу об убийствах
  • © АГН «Москва»

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

Ранее сообщалось, что Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. 

Вопрос о заключении чиновника под стражу рассматривался в закрытом режиме. По словам следователя, фигуранты уголовного дела получили угрозы.

9 июля Фургалу предъявили обвинение. По данным следствия, он причастен к организации убийств предпринимателей. 

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