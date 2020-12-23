Мосгорсуд отказался отпускать Фургала под домашний арест

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Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Об этом сообщили в суде.
Мосгорсуд отказался отпускать Фургала под домашний арест
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Там сообщили, что рассмотрели апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении ареста Фургала до 9 марта 2021 года.

«Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняет агентство, защита бывшего губернатора просила отпустить Фургала из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.

Ранее суд в Москве продлил арест Фургалу до 9 марта.

Его обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. 

Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

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