Суд продлил срок ареста Фургалу до 9 марта
- РИА Новости
«Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта», — заявил адвокат.
Карапетян добавил, что защита обжалует решение суда в установленные законом сроки.
3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу арест до 9 декабря. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.
Бывший глава региона обвиняется в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.