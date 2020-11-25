Суд продлил срок ареста Фургалу до 9 марта

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Карапетяна.

«Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта», — заявил адвокат.

Карапетян добавил, что защита обжалует решение суда в установленные законом сроки.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу арест до 9 декабря. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

Бывший глава региона обвиняется в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.