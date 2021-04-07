Фургал заболел коронавирусом

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к убийствам, заболел коронавирусом в СИЗО «Лефортово», сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

«Пришёл положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом», — цитирует ТАСС Карапетяна.

По его словам, в ближайшие две недели Фургал будет на изоляции под наблюдением врачей.

Он добавил, что будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении экс-губернатору меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за болезни.

Ранее Сергей Фургал высказал ряд претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».