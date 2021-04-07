Фургал заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к убийствам, заболел коронавирусом в СИЗО «Лефортово», сообщил его адвокат Михаил Карапетян.
Фургал заболел коронавирусом
  • globallookpress.com

«Пришёл положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом», — цитирует ТАСС Карапетяна.

По его словам, в ближайшие две недели Фургал будет на изоляции под наблюдением врачей.

Он добавил, что будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении экс-губернатору меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за болезни.

Ранее Сергей Фургал высказал ряд претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить