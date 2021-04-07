Фургал заболел коронавирусом
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«Пришёл положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом», — цитирует ТАСС Карапетяна.
По его словам, в ближайшие две недели Фургал будет на изоляции под наблюдением врачей.
Он добавил, что будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении экс-губернатору меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за болезни.
Ранее Сергей Фургал высказал ряд претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».