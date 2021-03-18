В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в СИЗО Сергея Фургала
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Очень тяжело оттого, что в СИЗО нет спортзала. Находишься в маленькой камере (8 кв. м на двух человек. — RT), и возникает гиподинамия. Стресс от ареста и гиподинамия — серьёзное дело. Нарушается перистальтика, и это не от плохого питания, а от невозможности размять все группы мышц», — привёл Клин слова Фургала, который имеет медицинское образование.
Представитель администрации СИЗО заявил членам комиссии, что спортзал не предусмотрен правилами внутреннего распорядка.
В свою очередь, в ОНК напомнили, что в других столичных СИЗО есть тренажёрные комнаты площадью 20—25 кв. м, где заключённым на платной основе предоставляется возможность заниматься спортом.
Фургал добавил, что у него «село зрение». В связи с этим в ОНК отметили, что на 10 тыс. человек, находящихся в московских СИЗО, есть всего один офтальмолог.
Ещё одна проблема, о которой Сергей Фургал рассказал правозащитникам, — невозможность конфиденциального общения с адвокатами.
«На протяжении последних двух с половиной месяцев не могу пообщаться со своими адвокатами наедине. Вижу их только в присутствии следователя, во время следственных действий и на заседаниях судов по продлению сроков ареста. Как мне тогда защищаться?» — процитировал правозащитник бывшего главу Хабаровского края.
Арестант не исключил, что проблемы с доступом к нему адвокатов могут быть связаны с большой очередью в следственные кабинеты.
«Тем не менее, несмотря на эти и некоторые другие проблемы, в частности с перепиской с родственниками, Сергей Фургал выглядит бодро, присутствия духа не теряет», — добавил Клин.
3 марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. В феврале Следственный комитет предъявил ему обвинение в причастности к убийствам в окончательной редакции.