Адвокат рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Фургала
- РИА Новости
«Вчера поставили диагноз, был выявлен коронавирус, у него температура, по последним данным, была около 38 °С... Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжёлое заболевание лёгких, он перенёс операцию», — цитирует адвоката РИА Новости.
Ранее стало известно, что Фургал заболел коронавирусом и в ближайшие две недели будет на изоляции под наблюдением врачей.
Его защита намерена подать ходатайство об изменении хабаровскому экс-губернатору меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.