Адвокат рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Фургала

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Адвокат Борис Кожемякин рассказал о самочувствии бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Адвокат рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Фургала
  • РИА Новости

«Вчера поставили диагноз, был выявлен коронавирус, у него температура, по последним данным, была около 38 °С... Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжёлое заболевание лёгких, он перенёс операцию», — цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее стало известно, что Фургал заболел коронавирусом и в ближайшие две недели будет на изоляции под наблюдением врачей.

Его защита намерена подать ходатайство об изменении хабаровскому экс-губернатору меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.

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