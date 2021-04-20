Фургал выздоровел после коронавируса

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший в СИЗО «Лефортово» коронавирусной инфекцией, выздоровел.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы Фургала адвоката Михаила Карапетяна.

«Сегодня пришёл ПЦР, результат теста на коронавирус показал отрицательный ответ. Однако ближайшие две недели Сергей Иванович должен будет провести в карантине», — сказал юрист.

7 апреля стало известно, что Фургал заболел коронавирусом. После этого его доставили в больницу СИЗО-1 «Матросская Тишина».

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.