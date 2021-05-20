В Магадане возбуждено дело по факту систематических истязаний младенца

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Житель Магадана на протяжении нескольких месяцев избивал грудного ребёнка своей сожительницы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».
В Магадане возбуждено дело по факту систематических истязаний младенца
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление Следственного комитета региона.

По предварительным данным, 23-летний мужчина с февраля по апрель 2021 года систематически избивал сына своей сожительницы, который родился в декабре 2020 года.

«К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя Магаданский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ребёнок госпитализирован.

Как ранее сообщал progorod43, в Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка.

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