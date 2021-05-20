В Магадане возбуждено дело по факту систематических истязаний младенца

Житель Магадана на протяжении нескольких месяцев избивал грудного ребёнка своей сожительницы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление Следственного комитета региона.

По предварительным данным, 23-летний мужчина с февраля по апрель 2021 года систематически избивал сына своей сожительницы, который родился в декабре 2020 года.

«К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя Магаданский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ребёнок госпитализирован.

Как ранее сообщал progorod43, в Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка.