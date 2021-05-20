В Магадане возбуждено дело по факту систематических истязаний младенца
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление Следственного комитета региона.
По предварительным данным, 23-летний мужчина с февраля по апрель 2021 года систематически избивал сына своей сожительницы, который родился в декабре 2020 года.
«К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя Магаданский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
Ребёнок госпитализирован.
Как ранее сообщал progorod43, в Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка.