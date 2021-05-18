Невролог рассказал о правилах использования кондиционера в жару

Врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с RT рассказал о правилах использования кондиционеров в жаркую погоду.

«Есть несколько основных правил использования кондиционеров в жару. Во-первых, разница температур между температурой, выставленной на кондиционере, и температурой снаружи не должна превышать пять-семь градусов. Это нужно, чтобы люди не простужались. Во-вторых, струя воздуха не должна быть направлена непосредственно на человека. В-третьих, кондиционер обязательно должен быть прочищен», — рассказал Хорошев.

Он добавил, что кондиционер может стать источником опасных инфекций.

«Наиболее опасная — легионеллёз, или «болезнь легионеров». Легионелла — это палочка, которая может вызывать очень тяжёлые и крайне опасные, особенно для людей старшего возраста, пневмонии... Очень важно, чтобы кондиционеры были прочищены и дезинфицированы», — добавил собеседник RT.

Врач также напомнил, что в жару человеку необходимо употреблять до трёх литров воды в сутки, если к этому нет медицинских противопоказаний.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.