Невролог рассказал о правилах использования кондиционера в жару

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Полина Полетаева
Врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с RT рассказал о правилах использования кондиционеров в жаркую погоду.
Невролог рассказал о правилах использования кондиционера в жару
  • Pixabay

«Есть несколько основных правил использования кондиционеров в жару. Во-первых, разница температур между температурой,  выставленной на кондиционере, и температурой снаружи не должна превышать пять-семь градусов. Это нужно, чтобы люди не простужались. Во-вторых, струя воздуха не должна быть направлена непосредственно на человека. В-третьих, кондиционер обязательно должен быть прочищен», — рассказал Хорошев.

Он добавил, что кондиционер может стать источником опасных инфекций.

«Наиболее опасная — легионеллёз, или «болезнь легионеров». Легионелла — это палочка, которая может вызывать очень тяжёлые и крайне опасные, особенно для людей старшего возраста, пневмонии... Очень важно, чтобы кондиционеры были прочищены и дезинфицированы», — добавил собеседник RT.

Врач также напомнил, что в жару человеку необходимо употреблять до трёх литров воды в сутки, если к этому нет медицинских противопоказаний.

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