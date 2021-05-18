Кардиолог рассказал о мерах безопасности в жару

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Полина Полетаева
Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.
Кардиолог рассказал о мерах безопасности в жару
  • РИА Новости

«Вообще, надо помнить, что люди старше 40 лет, как правило, уже имеют те или иные проявления атеросклеротического поражения аорты, коронарных сосудов и т. д. То есть чем выше температура окружающего воздуха, тем более если она составляет +25 °С и приближается к +30 °С и выше, тем выше риск. Повышенная температура воздуха приводит к тому, что повышается свёртываемость крови… Вязкость крови увеличивается, и возникает повышенная угроза возникновения тромбов, тем более на фоне уже имеющегося атеросклеротического процесса», — объяснил Хорошев.

Также врач дал рекомендации, которые помогут уменьшить риск возникновения тромбов.

«В подобное время стоит употреблять достаточное количество жидкости. Не газированных напитков, а именно жидкости — чистой питьевой воды. Если нет воды, можно пить чай, но прохладный и разбавленный... Но лучше, конечно, пить чистую питьевую воду. При температуре выше +22…+25 °С человек должен употреблять не менее 2,5 литра. Носить в жаркое время года лучше всего льняную, хлопковую или хлопчатобумажную одежду. То есть ту одежду, которая дышит. Ни в коем случае не стоит носить одежду из искусственных недышащих материалов. На голове должна быть шляпа или панама. И головной убор также должен быть дышащим», — добавил собеседник RT.

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