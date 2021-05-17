Врач дал советы дачникам на случай жары

Врач-гериатр Юрий Конев дал советы дачникам на случай жары.

«Не перегружаться. За зиму мы отвыкли от больших физических нагрузок на даче, и желание всё быстренько перекопать должно подавляться», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нежелательно работать стоя на коленях, поскольку таким образом создаются предпосылки для возникновения и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Лучше использовать маленькую скамеечку, сохраняя правильное положение и наклон тела», — добавил он.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform отметила, что если человек выполняет в жаркую погоду какую-либо травмоопасную работу или ведёт автомобиль и вдруг чувствует резкие боли в грудной клетке, то нужно остановиться, отдышаться и обратиться за помощью.

«Не надо забывать, что солнце приносит не только радость, но и онкологические заболевания, а именно — меланому. Кроме того, начался дачный сезон, но в активное солнечное время лучше не выходить, не копать грядки, не перенапрягаться», — считает эксперт.

Ранее Добрецова рассказала, как вести себя в жару людям, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.