Онколог напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.
Онколог напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Ультрафиолетовое излучение опасно прежде всего для определённых категорий пациентов: со светлым типом кожи, с большим количеством каких-то пигментов, новообразований, родинок на теле», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, таким людям нужно использовать крем с высокой степенью защиты и находиться преимущественно в тени.

Как отметил Пылев, не стоит пренебрегать средствами защиты и другим категориям граждан.

Со своей стороны, врач-терапевт Александр Барвинский в беседе со «Взглядом» призвал носить головные уборы, желательно белого цвета.

«Это самая первичная рекомендация по профилактике перегрева. Во-вторых, обязательно нужно соблюдать питьевой режим, пить достаточно воды», — сказал он.

Барвинский также выразил мнение, что в жару не стоит переедать.

Ранее кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова рассказала, как вести себя в жару людям, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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