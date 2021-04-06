Материалы о даче ложных показаний по делу Ефремова поступили в суд
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- РИА Новости
«Уголовные дела в отношении Кобеца Александра Петровича и Гаева Андрея Александровича поступили в Пресненский районный суд. Материалы дела пока только зарегистрированы, но не назначены», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.
Отмечается, что ещё одно уголовное дело, против Тевана Бадасяна, также зарегистрировано в суде.
В ноябре 2020 года МВД возбудило уголовные дела против трёх человек по подозрению в даче ложных показаний по делу об аварии в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова.
8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Осуждённый будет содержаться в исправительной колонии №4 в Белгородской области.