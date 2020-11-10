Ефремова отправят в колонию, где содержались Кокорин и Мамаев

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Актёр Михаил Ефремов будет содержаться в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее наказание отбывали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Ефремова отправят в колонию, где содержались Кокорин и Мамаев
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актёра Владимира Васильева.

«В четвёртую исправительную колонию», — сказал адвокат.

В настоящий момент артист находится в белгородском СИЗО, где проходит 20-дневный карантин.

Ранее ФСИН сообщила о переводе Ефремова из СИЗО-5 в колонию.

17 сентября 2019 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Они покинули Исправительную колонию №4 в Белгородской области на основании решения Алексеевского районного суда об условно-досрочном освобождении.

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