Ефремова отправят в колонию, где содержались Кокорин и Мамаев
- © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актёра Владимира Васильева.
«В четвёртую исправительную колонию», — сказал адвокат.
В настоящий момент артист находится в белгородском СИЗО, где проходит 20-дневный карантин.
Ранее ФСИН сообщила о переводе Ефремова из СИЗО-5 в колонию.
17 сентября 2019 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Они покинули Исправительную колонию №4 в Белгородской области на основании решения Алексеевского районного суда об условно-досрочном освобождении.