«Направлен к месту отбывания наказания»: ФСИН сообщила о переводе Ефремова из СИЗО в колонию

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на семь с половиной лет колонии за ДТП со смертельным исходом, направлен из СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН. В Общественной наблюдательной комиссии заявили, что артиста перевели в колонию в Белгородской области.

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на семь с половиной лет по делу о смертельном ДТП, отправлен из СИЗО-5 в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Осуждённый Ефремов М.О. направлен к месту отбывания наказания», — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом во ФСИН не назвали адрес места, где Ефремов будет отбывать наказание. Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация СИЗО передаст эту информацию одному из родственников осуждённого по его выбору.

Позднее в ОНК сообщили, что артист переведён в колонию в Белгородской области.

Напомним, в пятницу, 6 ноября, Пресненский суд Москвы направил в СИЗО-5 распоряжение об исполнении приговора в отношении Михаила Ефремова.

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания», — заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Адвокат актёра Роман Филиппов прокомментировал ранее появившиеся сообщения о том, что Ефремов хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5. По словам юриста, официально соответствующее ходатайство не было оформлено.

«Как такового ходатайства не было, это была его просьба», — цитирует юриста телеканал «360».

Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своём Facebook сообщала о желании Ефремова отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5. Она поясняла, что в хозотряде осуждённые живут в комнатах, а не в камерах, а также имеют право на звонки и свидания с родными.

Позднее ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в разговоре с RT назвал ещё одну причину, по которой Ефремов хотел остаться в СИЗО.

«Я бы остался в хозотряде на должности разнорабочего, чем смогу — помогу. Но главное, здесь, в СИЗО, есть замечательный клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», — привёл слова актёра Мельников.

Как добавил ответственный секретарь ОНК, заслуженный артист РФ также надеялся, что его знакомые согласятся давать в СИЗО Москвы шефские концерты и проводить киновечера.

Напомним, вечером 8 июня в районе Смоленской площади на Садовом кольце Михаил Ефремов, находясь за рулём Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель автомобиля, 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, получил множественные травмы. Утром 9 июня он скончался в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Результаты анализов показали, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков.

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и признался, что «не знает, как ему дальше жить». Позднее Ефремов сказал, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии. По словам артиста, он записал признание, когда был «с похмелья нервным». На заседании 1 сентября Ефремов заявил, что не может с уверенностью подтвердить, что именно он запечатлён на видеозаписи с места аварии. А уже 3 сентября актёр вновь признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек, и сказал, что «искренне раскаивается, если это сделал он».

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, совершённом в состоянии опьянения и повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима, тогда как прокурор настаивал на 11 годах. К тому же с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Ефремова. Актёру после освобождения три года запрещено садиться за руль.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, актёр надеется на дальнейшее смягчение приговора в кассационной инстанции.

Помимо этого, адвокат Ефремова Пётр Хархорин заявил о желании актёра вернуть несколько сотен тысяч рублей, которые он «переплатил» родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«В конечном счёте мы выплатили каждому потерпевшему по 1 млн рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 млн рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены ещё 400 тыс. рублей, которые они как бы не хотели принимать. Эти средства ещё не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тыс. рублей за вычетом потраченной на похороны суммы — это чуть менее 500 тыс. рублей», — сообщил юрист.