«Признаёт себя виновным и раскаивается»: в суде сообщили о жалобе Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба Михаила Ефремова на вынесенный ему приговор по делу о ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб Сергей Захаров. Артист признаёт вину и просит смягчить наказание. По словам актёра, на его позицию в ходе разбирательств оказывал влияние бывший адвокат Эльман Пашаев.

В понедельник, 28 сентября, актёр Михаил Ефремов подал жалобу на приговор, вынесенный ему по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце Москвы. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова Михаила Олеговича», — сообщила Кокая. По её словам, в обращении Ефремова говорится о давлении со стороны его бывшего адвоката.

«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признаёт себя виновным и просит смягчить приговор суда. А его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Эльмана», — добавила Кокая.

Кроме того, в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актёра — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

Напомним, в начале сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем на Садовом кольце 8 июня 2020 года, и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима.

18 сентября в суд поступила жалоба юриста Владимира Васильева, который попросил смягчить приговор Ефремову до четырёх лет условно. 24 сентября апелляционную жалобу направил ещё один адвокат актёра, Пётр Хархорин, — он просил изменить наказание на не связанное с лишением свободы.

Между тем сам Эльман Пашаев надеется, что жалоба Ефремова на давление со стороны юриста поможет актёру добиться смягчения приговора.

«Если это поможет, то будет хорошо. Комментировать это не буду никак. Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом», — заявил экс-защитник Ефремова агентству ТАСС.

Приговор в отношении Ефремова оспорила Ирина Стерхова — гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Садовом кольце. В ходе рассмотрения дела Пресненский суд отказался признать её потерпевшей по делу.

ДТП и приговор

Вечером 8 июня в районе Смоленской площади на Садовом кольце Михаил Ефремов, находясь за рулём Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в небольшой фургон Lada. Водитель автомобиля, 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, получил множественные травмы. Утром 9 июня он скончался в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Результаты анализов показали, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков.

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и признался, что «не знает, как ему дальше жить». Однако в ходе заседания суда 31 августа Ефремов сказал, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии. По словам артиста, он записал признание, когда был «с похмелья нервным». На заседании 1 сентября Ефремов заявил, что не может с уверенностью сказать, что именно он запечатлён на видеозаписи с места аварии. А уже 3 сентября актёр вновь признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек, и сказал, что «искренне раскаивается, если это сделал он».

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8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, совершённом в состоянии опьянения и повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима, хотя прокурор настаивал на 11 годах. Также с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Ефремова. Кроме того, актёру после освобождения запрещено три года садиться за руль.

11 сентября Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную. Несколько дней спустя актёр ответил на письмо RT.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошло ДТП. — RT) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — написал артист.

При этом Ефремов считает, что защищавший его адвокат «просто не очень понял, а может, наоборот, очень понял», что дело актёра является резонансным.

Между тем адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката. Дисциплинарное производство в отношении юриста было открыто по подозрению в нарушении профессиональной этики «в связи с публичной активностью по резонансному делу». При этом Ефремов выступил в защиту своего адвоката.

«Пашаев выполняет свою работу защитника высокопрофессионально, все его взаимодействия с журналистами, СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах, адвокатскую тайну не разглашает», — говорилось в письме актёра.