С возможностью обжаловать в суде: защищавшего Ефремова юриста Пашаева лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Северной Осетии на один год лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. В организации также пояснили, что юрист может обжаловать это решение в суде. Между тем президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал вердикт в отношении Пашаева «наиболее адекватным в сложившейся ситуации».

Эльмана Пашаева, защищавшего актёра Михаила Ефремова при рассмотрении дела о ДТП со смертельным исходом, лишили статуса адвоката. Соответствующее решение приняла адвокатская палата Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

Президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев уточнил, что юрист может обжаловать это решение в суде.

Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал принятое решение «наиболее адекватным в сложившейся ситуации».

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», — заявил Пилипенко.

Вице-президент ФПА Геннадий Шаров ранее отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию Пашаева, а этичность его поведения.

Перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на «справедливое решение», а также признался, что дорожит статусом адвоката.

«Я всю жизнь учился на это», — приводит его слова ТАСС.

Также Пашаев зачитал перед журналистами во Владикавказе письмо Михаила Ефремова, где тот просит палату прекратить дело в отношении юриста.

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«Пашаев выполняет свою работу защитника высокопрофессионально, все его взаимодействия с журналистами, СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах, адвокатскую тайну не разглашает», — зачитал адвокат.

После заседания юрист сообщил, что намерен вернуть статус через год, добавив, что не согласен с решением совета.

«Время покажет. Будем действовать в правовом поле», — ответил он на вопрос о намерении обжаловать решение.

Говоря о планах на ближайший год, Пашаев сообщил, что намерен заниматься своими делами — «гражданскими, арбитражными, семейными».

«Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять (свою деятельность. — RT). Зато язык развязали мне, знаете, с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — ещё год язык будет развязан», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Напомним, Пашаев выступал адвокатом Михаила Ефремова в ходе рассмотрения дела о произошедшем 8 июня ДТП на Смоленской площади. Артист, передвигаясь в автомобиле Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Сразу после ДТП Ефремов признал вину и попросил прощения у семьи погибшего, однако позже заявил, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии, а признание объяснил тем, что был «нервным с похмелья».

Пашаев настаивал на невиновности артиста, утверждая, что в момент ДТП за рулём автомобиля находился другой человек. Видеозапись, на которой очевидцы помогают Ефремову выбраться из автомобиля, Пашаев назвал фейком.

Пресненский суд отверг доводы защиты, утверждавшей, что Ефремов в момент аварии находился на пассажирском сиденье, отметив, что они «опровергаются доказательствами». Михаила Ефремова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения, и приговорили к восьми годам колонии.

В июле ФПА открыла дисциплинарные производства в отношении Эльмана Пашаева, а также адвоката потерпевшей стороны по делу Ефремова Александра Добровинского. В палате указали на нарушение юристами профессиональной этики «в связи с их публичной активностью по резонансному делу», отметив, что поведение адвокатов в медийной сфере должно быть «сдержанным и взвешенным».

Дело в отношении Добровинского, как сообщает ТАСС, находится на рассмотрении в квалификационной комиссии Московской адвокатской палаты.

10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

В ведомстве отметили, что высказывания адвокатов содержат признаки «нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».