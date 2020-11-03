Защита Ефремова намерена вернуть часть выплаченных потерпевшим денег

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Актёр Михаил Ефремов переплатил 600 тыс. рублей родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова, которых признали потерпевшими по данному делу, защита артиста добивается возвращения этих средств. Об этом заявил адвокат Ефремова Пётр Хархорин.
Защита Ефремова намерена вернуть часть выплаченных потерпевшим денег
  • РИА Новости

При этом, по его словам, защита планирует вернуть эти средства за вычетом суммы, потраченной на похороны.

«В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по 1 млн рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 млн рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены ещё 400 тыс. рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства ещё не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тыс. рублей за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости адвоката.

Он отметил, что защите «безразлично, кто будет эти деньги возвращать».

Ранее адвокат потерпевших по делу о ДТП Александр Добровинский сообщил, что семья Захарова требует в гражданском иске выплатить 111 тыс. рублей, которые были потрачены на его похороны. 

21 октября стало известно, что трое потерпевших по делу о ДТП получили на свои счета по 1 млн рублей компенсации от артиста.

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