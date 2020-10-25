Семья погибшего в ДТП с Ефремовым требует возмещения затрат на похороны
- АГН «Москва»
«Мы подали (иски в Хамовнический суд. — RT) на 3 млн 111 тыс. рублей. Объясню почему: моральный ущерб — по 1 млн на каждого человека, а 111 тыс. — это прямые затраты на похороны (Захарова. — RT)», — заявил Добровинский.
Адвокат также отметил, что Ефремов видел этот иск и смог прочитать его в СИЗО.
Ранее Мосгорсуд принял решение смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы с восьми до 7,5 года колонии общего режима.