Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

Короткая ссылка
RT
Мосгорсуд принял решение смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы с восьми до 7,5 года колонии общего режима. Об этом пишет Интерфакс.
Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Приговор Пресненского суда Москвы от 8 сентября 2020 года — изменить, назначить Ефремову наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии общего режима, в остальном оставить приговор без изменений», — заявила судья.

Адвокат Ефремова Владимир Васильев просил суд смягчить наказание актёру до четырёх лет условно.

Сам артист, выступая с последним словом в Мосгорсуде, попросил назначить ему наказание, которое не было бы связано с лишением его свободы.

8 сентября Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить