Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

Мосгорсуд принял решение смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы с восьми до 7,5 года колонии общего режима. Об этом пишет Интерфакс.

«Приговор Пресненского суда Москвы от 8 сентября 2020 года — изменить, назначить Ефремову наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии общего режима, в остальном оставить приговор без изменений», — заявила судья.

Адвокат Ефремова Владимир Васильев просил суд смягчить наказание актёру до четырёх лет условно.

Сам артист, выступая с последним словом в Мосгорсуде, попросил назначить ему наказание, которое не было бы связано с лишением его свободы.

8 сентября Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.