Ефремова отправили в колонию

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что актёр Михаил Ефремов был отправлен из СИЗО в колонию.
Ефремова отправили в колонию
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское отделение ведомства.

«Осуждённый Ефремов направлен к месту отбывания наказания», — сказали в управлении.

Вместе с этим представитель ФСИН не уточнил, куда именно Ефремова отправили отбывать наказание.

Ранее Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о том, что приговор Ефремову вступает в силу.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

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