Ефремова отправили в колонию
- © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское отделение ведомства.
«Осуждённый Ефремов направлен к месту отбывания наказания», — сказали в управлении.
Вместе с этим представитель ФСИН не уточнил, куда именно Ефремова отправили отбывать наказание.
Ранее Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о том, что приговор Ефремову вступает в силу.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.