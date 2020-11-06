Ефремова отправили в колонию

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что актёр Михаил Ефремов был отправлен из СИЗО в колонию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское отделение ведомства.

«Осуждённый Ефремов направлен к месту отбывания наказания», — сказали в управлении.

Вместе с этим представитель ФСИН не уточнил, куда именно Ефремова отправили отбывать наказание.

Ранее Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о том, что приговор Ефремову вступает в силу.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.