Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремову в силу

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о том, что приговор актёру Михаилу Ефремову вступает в силу.

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РИА Новости