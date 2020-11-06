Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремову в силу
Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о том, что приговор актёру Михаилу Ефремову вступает в силу.
- © Пресс-служба Мосгорсуда
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
«Уведомление о вступлении приговора Ефремову направлено в СИЗО-5», — сказала она.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о ДТП с восьми до 7,5 года колонии общего режима.
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