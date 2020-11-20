Против трёх лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как отметили в ведомстве, во время разбирательства двое подозреваемых сообщили суду, что видели за рулём попавшего в ДТП автомобиля не Ефремова, а другого человека — сам артист якобы «стоял рядом с транспортным средством».
«Ещё один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было», — подчеркнули в МВД.
«При вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными», — пояснила Волк.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Осуждённый будет содержаться в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.