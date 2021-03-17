В Красноярске задержали директора компании по делу об отравлении школьников

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Директор компании «Респект», занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, Елена Безруких задержана по делу о массовом отравлении школьников. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В Красноярске задержали директора компании по делу об отравлении школьников
  • РИА Новости

«В розыск была объявлена директор ООО «Респект», скрывавшаяся от органов следствия. После многочисленных публикаций в СМИ о её розыске женщина через своих адвокатов связалась со следователем и 17 марта пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение и принято решение о её задержании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске после массового отравления школьников возбудили третье уголовное дело — о халатности.

В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали случаи отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.

В ходе проверки ДНК возбудитель иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика. При этом во время исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не выявили.

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