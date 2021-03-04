Вирусолог прокомментировал сообщения о длительном инфицировании COVID-19
- Reuters
«Это тот случай, когда нужна не вакцина даже, а лекарства. Потому что если у человека не вырабатываются антитела на естественную инфекцию, то, я так думаю, их не будет и на вакцину», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, таким случаям подвержены в основном те, у кого иммунная система не работает должным образом.
«Вообще, случаи такие индивидуальные — очень проблемные», — добавил Аграновский.
Как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах троих пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Речь идёт о молодом человеке, а также о мальчике и девочке дошкольного возраста.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.