Вирусолог оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19

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Профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.
Вирусолог оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19
  • РИА Новости

«Некоторые люди очень быстро теряют антитела. Так и должно быть, потому что, если нет постоянного стимулирующего фактора, антитела начинают постепенно угасать, выводятся из организма и их количество спадает», — заявил он в беседе с URA.RU.

Тем не менее, отметил Чепурнов, он наблюдает некоторое количество людей, у которых и шесть, и восемь месяцев сохраняется прежний уровень антител, кроме IgM.

Эксперт предположил, что в каких-то тканях вирус может оставаться.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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