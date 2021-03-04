Вирусолог оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19

Профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после перенесённого COVID-19.

«Некоторые люди очень быстро теряют антитела. Так и должно быть, потому что, если нет постоянного стимулирующего фактора, антитела начинают постепенно угасать, выводятся из организма и их количество спадает», — заявил он в беседе с URA.RU.

Тем не менее, отметил Чепурнов, он наблюдает некоторое количество людей, у которых и шесть, и восемь месяцев сохраняется прежний уровень антител, кроме IgM.

Эксперт предположил, что в каких-то тканях вирус может оставаться.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.