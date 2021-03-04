Более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удалённо

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберКорус» (входят в экосистему Сбера) выяснили, сколько компаний в России продолжают полностью или частично работать удалённо. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.

Так, 55% представителей бизнеса заявили, что в их компаниях дистанционно работают до 10% сотрудников.

В то же время 20% нанимателей отметили, что перевели на удалёнку до 30% работников. Ещё в 14% компаний дистанционно работают до 50% сотрудников.

При этом около 6% участников опроса рассказали, что у них удалённо работают до 70% сотрудников, а у 5% компаний в удалённом режиме трудится весь штат.

В рамках исследования аналитики также выяснили, сколько процентов работодателей в перспективе планируют возвращение своей компании к работе в привычном режиме.

В частности, 34% работодателей собираются вызвать в офисы всех своих сотрудников. При этом 27% компаний запланировали возвращение с дистанционки лишь части работников.

31% опрошенных представителей бизнеса пока не планируют смену режима, а 8% решили и в будущем продолжить работу в формате удалёнки.

В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов страны.

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