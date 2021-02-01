Психолог рассказала, как адаптироваться к возвращению в офис после удалёнки

Психолог службы «Теледоктор24» Юлия Кузнецова рассказала, как адаптироваться к возвращению в офис после удалёнки.

«Несмотря на то что многие сотрудники устали работать дома и говорят о своём желании поскорее вернуться в офис, не стоит ждать, что возвращение пройдёт легко», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Кузнецовой, желательно узнать новые правила офиса, а также принять во внимание нейрофизиологию мозга.

Как пояснила эксперт, любое событие по сути нейтрально, но своими мыслями человек придаёт ему окраску.

«А какие мысли — такие и эмоции. А эмоции, в свою очередь, рождают реакции нашего организма и влияют на наши действия. Работа в нашем случае — событие. Негативные эмоции вызывают реакции тела. Например, гормональный фон меняется, мы наполняемся гормонами стресса», — сказала Кузнецова.

Она считает, что для лёгкой адаптации к новым условиям можно изменить своё отношение к ним.

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