Психолог рассказала, как адаптироваться к возвращению в офис после удалёнки

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Психолог службы «Теледоктор24» Юлия Кузнецова рассказала, как адаптироваться к возвращению в офис после удалёнки.
Психолог рассказала, как адаптироваться к возвращению в офис после удалёнки
  • © Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Несмотря на то что многие сотрудники устали работать дома и говорят о своём желании поскорее вернуться в офис, не стоит ждать, что возвращение пройдёт легко», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Кузнецовой, желательно узнать новые правила офиса, а также принять во внимание нейрофизиологию мозга.

Как пояснила эксперт, любое событие по сути нейтрально, но своими мыслями человек придаёт ему окраску.

«А какие мысли — такие и эмоции. А эмоции, в свою очередь, рождают реакции нашего организма и влияют на наши действия. Работа в нашем случае — событие. Негативные эмоции вызывают реакции тела. Например, гормональный фон меняется, мы наполняемся гормонами стресса», — сказала Кузнецова.

Она считает, что для лёгкой адаптации к новым условиям можно изменить своё отношение к ним.

Ранее, как сообщало Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

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