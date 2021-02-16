Эксперт дала рекомендации по возвращению сотрудников c удалёнки в офис
- РИА Новости
«Психологические сложности: сейчас очень многие поняли, что работа — это не главное в жизни, и большинство готово рассматривать варианты, исключительно когда удалёнка чередуется с офисом», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, руководству желательно провести личную встречу с каждым сотрудником, чтобы обсудить изменения, «заново познакомиться».
Болмазова также советует организовать общее собрание, чтобы рассказать о новых правилах и выслушать пожелания.
Как отметила эксперт, не стоит игнорировать опасения подчинённых о здоровье и безопасности.
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