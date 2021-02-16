Представитель ВОЗ в России затруднилась назвать сроки окончания пандемии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» затруднилась ответить на вопрос о сроках завершения пандемии коронавируса.

По мнению специалиста, на это будут влиять несколько факторов.

«Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать», — приводят «Вести.ру» её слова.

Ранее в ВОЗ сообщили, что третья волна распространения COVID-19 возможна, если люди не будут достаточно осторожны.