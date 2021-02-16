В ВОЗ оценили возможность третьей волны коронавируса
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Она обратила внимание, что вторая волна коронавируса в настоящее время «показывает снижение по всему миру».
«Коллективного иммунитета достаточного ещё нет, барьера ещё нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — цитирует РИА Новости Вуйнович.
В конце 2020 года врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мир ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями.