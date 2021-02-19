Названы российские города с самыми высокими зарплатными ожиданиями

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Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Согласно данным, 86% опрошенных считают городом, в котором можно получать высокую зарплату по специальности, Москву, 29% — Санкт-Петербург, по 7% — Новосибирск и Екатеринбург, по 6% — Казань и Сочи. 

Отмечается, что специалисты ИТ-сферы претендуют на зарплату 126 тыс. рублей в среднем в Москве, 122 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 116 тыс. рублей в Казани и 115 тыс. рублей в Нижнем Новгороде.

Специалисты сферы маркетинга и СМИ рассчитывают получать в среднем 123 тыс. рублей в Москве, 115 тыс. рублей в Краснодаре, 100 тыс. рублей в Казани, 79 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

Ранее эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, какие вакансии в сфере производства являются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода. 

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